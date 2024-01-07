«مش مجرد صورة».. نجم منتخب مصر للخماسي يكشف كواليس طلب مفاجئ من صلاح

لا شك أن بصمة محمد صلاح باتت مختلفة ومؤثرة على الأصعدة كافة، ما ظهر جليًا في تأثير اللقاء الذي جمع الفرعون المصري بنجوم الألعاب الفردية، وذلك على هامش معسكر منتخب مصر، الذي يستعد لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا، المقرر انطلاقها خلال الفترة بين 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير.

لاعب منتخب مصر للخماسي الحديث يسرد تفاصيل لقائه بمحمد صلاح

«مش مجرد صورة و خلاص».. هكذا تحدث أحمد أسامة الجندي لاعب مصر للخماسي الحديث، عن اللقاء الأول الذي جمعه بمحمد صلاح جناح ليفربول والمنتخب الوطني، بالتأكيد على أن ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي من صور، لن تكون كافية للحديث وإبراز مدى تواضع الفرعون المصري، والفرحة التي انتابته بعد الزيارة الأخيرة، في ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الفرعون المصري فاجأه بطلب لم يتوقعه

يروي أحمد أسامة الجندي تفاصيل جديدة من الزيارة التي جمعت نجوم الألعاب الفردية بنجوم المنتخب الوطني، أثناء المؤازرة قبل انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا، إذ أكد أن الفرعون المصري فاجأه بطلب لم يتوقعه، بعدما طلب منه القميص الخاص به من أجل الحصول عليه، باعتباره أحد نجوم مصر أيضًا وحاصلا على ميداليات عدة في الألعاب الفردية.

وسرد الجندي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، التفاصيل الكاملة للقاء الذي جمع الثنائي، بنشر صورة جمعت بينهما وبعض الكلمات: «مش مجرد صورة وخلاص، لكن لما كنت بسمع عن تواضعه و احترامه كنت أكيد حابب أشوف ده قدامي».

وأضاف: «من يومين لما جت فرصة اننا نتقابل في تمرين المنتخب ومضى لي على تي شيرت الجري بتاع طوكيو لقيته بيطلب أني أجيبله تي شيرت أنا اللي ماضي عليه.. النهارده اتقابلنا مرة تانية وحقيقي اتبسطت بالحوار معاه وعن طريقة كلامه وفكره فهو فعلاً يستحق أن يكون قدوة ومصدر إلهام للشباب.. المرة دي اتصورنا بالميدالية الأوليمبية الفضية لكن أتمنى إن شاء الله المرة اللي جاية تكون بالذهب في أوليمبياد باريس، ويكفي أننا طلعنا من بلد واحدة وقريتين جنب بعض».

وفاز منتخب مصر على نظيره التنزاني، اليوم، وديًا، بهدفيت نظيفين ضمن البروفات لبطولة كأس أمم أفريقيا، إذ يبدأ مشواره في البطولة بمواجهة موزمبيق، يوم 14 من الشهر الجاري، في الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة.