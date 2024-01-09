ناقد رياضي: تصدر منتخب مصر لمجموعته بأمم أفريقيا يسهّل مشوار التتويج

قال الناقد الرياضي عثمان إبراهيم، إن منتخب مصر بدأ رحلة السفر إلى كوت ديفوار، بعد الانتهاء من مرحلة الاستعدادات والتجهيزات من أجل المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية، المقرر انطلاقها يوم السبت المقبل، مشيرا إلى أن المنتخب سيبدأ مشواره يوم الأحد المقبل، بمواجهة موزنبيق.

أضاف «إبراهيم»، خلال لقاء مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه يجب التفكير في بطولة الأمم الإفريقية على مراحل، الأولى تتمثل في ضرورة التركيز على جولات دور المجموعات، إذ إن المنتخب سيبدأ بمواجهة موزمبيق ثم غانا وبعدها الرأس الأخضر، متمنيا حصد النقاط الثلاث في كل مباراة وتصدر المجموعة، كون ذلك سوف يسهل وييسر مشوار المنتخب فيما بعد نحو التتويج باللقب.

نظام بطولة الأمم الإفريقية

أوضح نظام بطولة الأمم الإفريقية، وقال إنها تضم 24 منتخبا، وتبدأ بدور المجموعات ثم دور الـ16، وبعدها الأدوار الإقصائية مباشرة وهي ربع النهائي والنصف نهائي، مشيرا إلى أن تصدر منتخب مصر للمجموعة سوف يسهل مهمته في دور الـ16.

أهمية تحقيق المنتخب لنتائج إيجابية

أكد ضرورة تحقيق نتائج إيجابية بداية من الفوز على موزمبيق، مشيرا إلى أن منتخب مصر قادر على أن يكون منافسا قويا للغاية في هذه البطولة، لافتا إلى أن المنتخب الوطني وصل للنهائي في النسخة الماضية، لكنه تعثر أمام السنغال، كما وصل للنهائي أيضا عام 2017، وخسر أمام منتخب الكاميرون.

أكد أن هذا الجيل قادر على تحقيق لقب بطولة الأمم الإفريقية للمرة الثامنة في تاريخ منتخب مصر، والأولى بعد غياب 14 عاما.