تفاصيل حصول منتخب مصر على فضية كأس العالم لسلاح سيف المبارزة (فيديو)

كشف الدكتور أيمن غنيم المدير الإداري لمنتخب مصر لرياضة سلاح سيف المبارزة، تفاصيل فوز مصر في بطولة العالم تحت سن 20 سنة بالميدالية الفضية في رياضة سلاح سيف المبارزة.

وقال المدير الإداري لمنتخب مصر لرياضة السلاح في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، «هناك بطولتان يتمّ تنظيمهما الآن، الأولى هي بطولة سيف المبارزة أمس وحصلنا فيها على الفضية في إيطاليا، وفريقنا هو المصنف الأول على العالم بـ382 نقطة ثم أمريكا بـ334 نقطة».

لم نلعب دور الـ32 لأننا الأول على العالم

وأضاف المدير الإداري لمنتخب مصر لـ رياضة السلاح «فريقنا قوي جدًا، لم نلعب دور الـ32 لأننا الأول على العالم، وفي دور الـ16 فزنا على السعودية 45 مقابل 35، وفي دور الـ8 فزنا على إسبانيا 45-36، وفي المربع الذهبي فزنا على سويسرا 44-31، وفي النهائي لعبنا ضد إيطاليا وخسرنا إذ انتهت المباراة بالتوقيت وليس النقاط، وذلك بفارق 3 لمسات».

وواصل: «في التوقيت ذاته كان لدينا بطولة سلاح السيف في بودابست، وهي منافسات فردية، واستطاع أحمد هشام السداوي الحصول على الميدالية البرونزية، وفاز 6 مباريات في الأدوات التمهيدية، حيث خسر من رومانيا وحصل على الميدالية البرونزية».