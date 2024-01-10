الدستور تطلق "حرف".. أول جريدة ثقاقية "ديجيتال" في مصر

أطلقت مؤسسة الدستور، اليوم، العدد الأول من أحدث إصداراتها "حرف"، وهي أول جريدة ثقاقية شاملة تصدر بشكل إلكتروني، الأربعاء من كل أسبوع في ٢٠ صفحة.

وتتاح الجريدة على موقع الدستور الإلكتروني، ولجميع من يريد الاشتراك بشكل مجاني، مع فتح الباب أمام مساهمات المبدعين من مصر وخارجها.

وقال محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير، في تقديمه لإصدار "الدستور" الجديد: "فى (حرف) نضع بين أيديكم جريدة ثقافية، تحمل من سمات الصحف الورقة كل شئ، إلا شيئا واحدا وهو طباعتها على الورق، الذى بدأ هو الآخر رحلة جنون فى أسعاره وتوفره والإقبال عليه".

وأضاف: "قد تكون هذه الجريدة الثقافية بداية لإصدار جريدة إليكترونية عامة، تأخذ من الصحافة الورقية شكلها وتبويبها ورصانة الكتابة فيها، ولا تعتمد على الورق فى الوصول إلى قراءها".

ويضم العدد الأول من حرف انفرادات مهمة ونوعية، ويزين الإصدار مجموعة من الأبطال مثل: نجيب محفوظ، وتوفيق الحكيم، وياسين التهامي، وآخرين.