محمد الباز: حياة كريمة أفضل مشروع فى مصر خلال آخر 100 سنة 

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، أن المصريين فى الماضي كانوا أفضل صحيًا، لأنهم كانوا يأكلون وجبات صحية طبيعية من الأرض مباشرًة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «رسالة وطن» مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، على «راديو 9090»: «أنا بعتبر مشروع حياة كريمة أعظم مشروع اتعمل في مصر خلال الـ100 عام الأخيرة، وكنت بقول على المشروع ده ميحسش بقيمته إلا اللي عاشوا فى الريف، وعدم وجود صرف صحي فى الريف كنت بعتبره انتهاك للآدمية».

وتابع: «أنا فاكر من الحاجات اللى أشرت ليها كوقائع فى كتابي، أن كشك الكهرباء لما كان بيضرب بيقعد شهر على ما يتصلح، وكان عندنا أزمة وإحنا صغيرين في مسلسل المشهور «الغربة»، وأنا فاكر يوم عرض الحلقة الأخيرة الكشك ضرب، وبقى يوم أسود فى البلد، والناس عايزة تشوف الحلقة الأخيرة، والناس راحت القرى المجاورة عشان تشوفه، وكنا نقعد شهر من غير كهربا».

وأكمل: «تم مسخ شخصية الفلاح المصري من أيام الانفتاح ودخلت قيم غريبة وألفاظ غريبة، وهناك ثوابت أساسية ومن ثوابت الشخصية المصرية علاقتها بالأرض، والقيمة دى حصل فيها خلل كبير لدرجة إنك تجرف الأرض عشان تبني».

وقال: «القرية كانت صمام أمان للمدينة، وكانت المدينة معتمدة على القرية، والطيبة منسوبها قل، وأنا مكونتش أتضايق لما حد يقولك لؤم فلاحين وكنت بعتبره مدح، وأنا بعتبر لؤم الفلاحين ده هو حكمة الفلاحين، وهي حكمة فطرية».