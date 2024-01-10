رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الرئيس السيسي يبحث وقف التصعيد الإسرائيلي على غزة في قمة ثلاثية بالأردن

كتب:

محمد أبو عمرة
12:55 م | الأربعاء 10 يناير 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك للمشاركة في القمة الثلاثية المصرية-الأردنية-الفلسطينية.

وتهدف القمة إلى التشاور بين الزعماء الثلاثة بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، والعمل على دفع وتكثيف الجهود الرامية لوقف التصعيد وإنقاذ أهالي غزة من المأساة الإنسانية الجارية.

ومن المقرر أن يستعرض الرئيس خلال القمة، الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، إلى جانب عرض رؤية مصر لكيفية الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

اقرأ المزيد:

قمة ثلاثية بين الرئيس السيسي والعاهل الأردني وأبومازن غدا في العقبة

باحثة سياسية: لقاء الرئيس السيسي مع أبو مازن يؤكد موقف مصر الثابت تجاه غزة

وزير المالية: الرئيس السيسي وجه بتحسين أحوال المواطنين بالموازنة الجديدة

الرئيس السيسي يستقبل أمين جامعة الدول العربية لبحث وضع الأراضي الفلسطينية

مشيرة خطاب: الرئيس السيسي يشارك الأقباط عيدهم من قلبه (فيديو)
بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.