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الرئيس السيسي يستقبل أمين جامعة الدول العربية لبحث وضع الأراضي الفلسطينية

كتب:

محمد أبو عمرة
02:22 م | الإثنين 08 يناير 2024
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنَّ الأمين العام لجامعة الدول العربية حرص على التقدم بالتهنئة للرئيس السيسي على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، معرباً عن تمنياته لسيادته بالتوفيق والسداد لما فيه صالح الشعب المصري والأمة العربية وهو ما ثمنه الرئيس مؤكّداً الحرص على استمرار نهج مصر الداعم لجامعة الدول العربية، إيماناً بدورها المحوري في العمل العربي المشترك، والحفاظ على وحدة الصف العربي، في مواجهة ما تتعرض له المنطقة من تحديات متشابكة وغير مسبوقة.

وتناول اللقاء في هذا السياق، أهم القضايا والتحديات المطروحة على الساحة، وعلى رأسها مستجدات الوضع في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة، والجهود المكثفة الرامية لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية وتفعيل مسار حل الدولتين، بما يفضي إلى حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة.

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.