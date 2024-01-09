باحثة سياسية: لقاء الرئيس السيسي مع أبو مازن يؤكد موقف مصر الثابت تجاه غزة

قالت الدكتورة سمية عسلة، الكاتبة الباحثة في العلوم السياسية، إنّ اللقاء الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، أكد موقف مصر الثابت للأزمة الفلسطينية والداعم لحل الدولتين.

وأضافت الباحثة في العلوم السياسية خلال لقائها مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على شاشة قناة «صدى البلد»، أنّ الرئيس السيسي أكد لنظيره الفلسطيني موقف مصر الثابت تجاه الأشقاء في غزة، ورفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.

حقن دماء الفلسطينيين ووقف نزيف الدم

وأوضحت عسلة، أنّ موقف مصر يتمثل أيضًا في حقن دماء الفلسطينيين ووقف نزيف الدم وتأمين دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، لافتة إلى أنّ مصر كانت أول من ندد بعدم دخول المساعدات.

مصر لم تغلق معبر رفح ساعة واحدة منذ 7 أكتوبر

وأكدت الباحثة في العلوم السياسية، أنّ مصر لم تغلق معبر رفح ساعة واحدة منذ بداية الأزمة في 7 أكتوبر، وتحملت ضغطا دوليا وضغطا من قبل إسرائيل نتيجة السياسة النزيهة والشفافة.

الرئيس الفلسطيني طلب من الرئيس السيسي الدعم للسلطة الفلسطينية

واختتمت الباحثة في العلوم السياسية أنّ الرئيس الفلسطيني طلب من الرئيس السيسي الدعم للسلطة الفلسطينية كممثل رسمي للشعب الفلسطيني، وهذه ضربة قاتلة لادعاءات إسرائيل، في حين أنّ إسرائيل لطالما روجت أنّ حماس هي من تمثل سكان غزة وبالتالي كانت تعطي لنفسها الشرعية لإبادة الشعب الفلسطيني عن بكرة أبيه.