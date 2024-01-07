مشيرة خطاب: الرئيس السيسي يشارك الأقباط عيدهم من قلبه (فيديو)

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ توليه سدة الحكم، لم يترك مناسبة للأقباط إلا يشارك فيها خاصة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد والتهنئة من داخل الكاتدرائية، قائلة «بيشارك في فرحتهم من قلبه».

ملف حقوق الإنسان في مصر

وأضافت السفيرة مشيرة خطاب، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه بالنسبة لملف حقوق الإنسان في مصر، نجحت الدولة المصرية في تحقيق أكبر قفزة خاصة في ملفي الحريات الدينية وحقوق المرأة، كذلك ملف الحقوق المدنية والسياسية، مشيرة إلى أن التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان يضم فترة 3 سنوات عن مصر.

وأوضحت السفيرة مشيرة خطاب، أن التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان يضم أيضا أنشطة وإنجازات المجلس، لافتة إلى أنه تم إعداده بمشاركة أعضاء المجلس.

ولفتت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أنه تم عقد لقاء مع البابا تواضروس للاتفاق على تعزيز التعاون المشترك بين المجلس والكنيسة، موضحة أن المجلس الآن مختلف عن الماضي في التعددية والتنوع وفقا لمعايير حقوق الإنسان.

وأوضحت السفيرة مشيرة خطاب، أن المجلس به تعددية في عضويته وهناك 50% منظمات مجتمع مدني، لافتة إلى أن المجلس رصد إيجابيات وسلبيات في التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان.

التقرير السنوي عن حقوق الإنسان

وشددت السفيرة مشيرة خطاب، أن التقرير السنوي عن حقوق الإنسان، قوي ويعبر عن آراء متنوعة، موضحة أن مصر تعرضت إلى هزة كبيرة في 2011 و2012، وكانت هناك حالة من الفوضى العارمة في عام 2011.

ونوهت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بأنه يتم استغلال الشباب في غسل الأموال وتجارة المخدرات على الإنترنت، واستغلالهم عبر منصات السوشيال ميديا، مبينة أن دول العالم انتبهت جيدا إلى ما يحدث على الإنترنت وفي الفضاء الإلكتروني، وهذا المجال يحتاج إلى جهد مضاعف ومزيد من التوعية خاصة في التعاملات والمراسلات بين الأشخاص وبعضها البعض عبر منصات الإنترنت لمنع تورطهم في تنظيمات إرهابية وارتكاب الجرائم.