وقف إطلاق النار في غزة.. أبرز أهداف «قمة العقبة» الثلاثية بالأردن 

قالت آية السيد، مراسلة القاهرة الإخبارية من الأردن، إن القمة الثلاثية التي ستجمع بين مصر والأردن وفلسطين في العقبة، ستبدأ خلال ساعات، فمنذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الماضي، كان هناك سلسلة من اللقاءات التي جمعت القادة على مستوى المؤتمرات والاجتماعات والزيارات الخاصة المتبادلة بين عمان والقاهرة.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن لقاء اليوم بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس هو تأكيد على الموقف الأردني والمصري في دعم القضية الفلسطينية، والذي كان واضحا منذ 7 أكتوبر بالعديد من الاجتماعات والمشاورات بين القادة وبعضهم أو بين وزراء الخارجية.

وتابعت أن هذه الاجتماعات سيؤكد فيها على أهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة وأيضا أهمية إدخال المساعدات بشكل مكثف خلال الفترات المقبلة، ولابد أن يكون هناك تعاون دولي أكثر مع إيصال الدعم والمساعدات إلى قطاع غزة وكذلك سيتم التطرق إلى انتهاكات القوات الإسرائيلية.