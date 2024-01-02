حركة فتح: موقف مصر والأردن منع التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة

قال الدكتور جمال نزال، المتحدث باسم حركة فتح، أن موقف مصر والأردن كان عاملا حاسما في منع إسرائيل عن التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر داعمة للقضية الفلسطينية، كما أن الشعب الفلسطيني مستمر وسيستمر في الدفاع عن أرضه ووطنه، ويشكل الموقف العربي حالة إسناد مهمة للقضية الفلسطينية.

وأضاف «نزال»، خلال تصريحاته لـ«القاهرة الإخبارية»، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب إجراما في قطاع غزة يرتكز على القتل والتجويع والحصار.

وتابع المتحدث باسم حركة فتح، أن إسرائيل تعلم أن السلطة الوطنية الفلسطينية قادرة على استقطاب دعم دولي لفكرة الدولة الفلسطينية، وإنها لا تريد للحكم الفلسطيني أن يتخذ صبغة وطنية بل تريد إدارة لغزة خالية من أي انتماء قادر على المطالبة بالاستقلال.