تعتبر الشهادة الصحية للزواج، من الأوراق المهمة التي تستخرج لاستكمال الزواج بعد الكشف على الزوجين، للتأكد من عدم وجود أي أمراض مناعية أو فيروسية، قد تنتقل لهما والاطمئنان على صحتهما، وحددت وزارة الصحة، أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج في الإسماعيلية، للتيسير على الشباب إجراء الفحوصات واستخراج الشهادة.

أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج في الإسماعيلية

وقال بيان رسمي لمديرية الصحة والسكان، إنّ أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج في الإسماعيلية، جرى توزيعها على المدينة وعدة مراكز مختلفة للتيسير على المقبلين على الزواج، استخراج الشهادة وهي مركز طب الأسرة في كيلو 2 التابع لمركز الإسماعيلية، ومركز طب المحسمة في مركز ومدينة القصاصين، ومركز طب فايد بمركز ومدينة فايد ومركز طب القنطرة غرب.

وتستعرض «الوطن»، عناوين أماكن مبادرة فحص المقبلين على الزواج في الإسماعيلية، حيث يقع المركز الأول بقرية الحجاز (كيلو 2)، بنطاق مدينة الإسماعيلية ومخصص لخدمة أهالي المدينة، وقرى نفيشة وعين غصين والضبعية ومركز ومدينة أبو صوير.

ويخدم مركز طب المحسمة الواقع على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي، بنطاق مركز القصاصين أهالي المركز والقرى التابعة له كاملة وأهالي مركز ومدينة التل الكبير، فيما يقع مركز طب القنطرة، بجوار مركز القنطرة غرب ويخدم أهالي المركز وقرى «الرياح وأبو خليفة وكيلو 17 والبياضية»، كما يخدم أهالي مركز القنطرة شرق.

ويعد مركز طب فايد وعنوانه بجوار محطة السكة الحديد، المركز الأخير الذي خُصص لخدمة أهالي المركز وقرى «سرابيوم وأبو سلطان وفنارة وكسفريت ومنطقة كوبري السيل».

أنواع تحاليل الشهادة الصحية للزواج ومدة صلاحيتها

وبحسب بيانات وزارة الصحة، فإن تكلفة فحص المقبلين على الزواج 220 جنيهًا شاملة المصروفات، وتشمل التحاليل عن الأمراض غير السارية كمرض السكر، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، إلى جانب تحاليل الفيروسات المعدية، مثل فيروس بي، وسي، ونقص المناعة وصورة دم كاملة.

وأكد بيان الصحة، أنّ صلاحية الشهادة الطبية للمقبلين على الزواج، 6 أشهر من تاريخ صلاحيتها، وأنّ الأوراق المطلوبة لاستخراجها فقط، بطاقة الرقم القومي للزوج وصورة الرقم القومي للزوجة.