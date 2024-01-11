تفاصيل وظائف وزارة التعليم العالي.. ما شروط التقديم؟

كشف مصدر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن السبت آخر أيام التقدم للالتحاق بالوظائف التي أعلن عنها المجلس، والمتمثلة في: «مطور برمجيات متقدم، مهندس تأمين، مهندس شبكات، شبكات، فني صيانة حاسب، فني كهروميكانيكا، مهندس إدارة نظم».

متطلبات وظائف المجلس الأعلى للجامعات

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية أبرز الاشتراطات العامة لوظائف المجلس الأعلى للجامعات، وفقا لتقرير صادر عن الوزارة:

- مرتبات مجزية مرتبطة بالأداء.

- أن يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى منها بالنسبة للذكور.

- إجادة اللغة الإنجليزية لغير الفنيين.

- أن يكون مصري الجنسية، محمود السيرة والسمعة.

- يقبل فقط المؤهلات من المؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي، والمجلس الأعلى للجامعات، وما يعادلها.

- يفضل الحاصلين على دورات تدريبية أو شهادات اختبارات دولية في المجال.

- أن يجتاز المتقدم الاختبارات التحريرية والعملية والمقابلة الشخصية، وألا يزيد سن المتقدم عن 35 سنة.

- الأولوية لقاطني المناطق القريبة من مواقع العمل بجامعة القاهرة بالجيزة، أو جامعة القاهرة التكنولوجية بالتجمع الخامس.