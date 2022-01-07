وظائف شاغرة في بنك QNB لخريجي الجامعات.. التفاصيل والشروط المطلوبة

يبحث الكثير من خريجي كليات التجارة، وما يعادلها من شهادات، أو الأشخاص الذين لديهم خبرة في العمل في المجال المصرفي، عن وظائف شاغرة في البنوك، وأعلن بنك QNB عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، حاجته لوظائف شاغرة، للعمل في فروع البنك المختلفة.

وأوضح البنك في إعلانه، تفاصيل الوظائف الشاغرة والشروط المطلوبة للعمل به، ومسئوليات الوظائف، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف الشاغرة من خريجي الجامعات.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في التعامل مع قضايا جودة الخدمة أو الأمور، ويفضل أن يكون ذلك في قطاع الخدمات المالية.

- أن يكون لديه معرفة عادلة بأحدث الاتجاهات في معايير جودة الخدمة والأدوات والتقنيات.

مسئوليات الوظائف

- مساعدة المدير المساعد لجودة الخدمة في QNB First / Head Service Quality (SQ) في تطوير وتنفيذ استراتيجية أو خطة جودة الخدمة للمجموعة.

- مساعدة المدير المساعد لجودة الخدمة QNB First / Head Service Quality (SQ) في جهوده للحفاظ على استنزاف العملاء إلى الحد الأدنى وتحسين استخدام منتجات وخدمات المجموعة من خلال ضمان معايير عالية من جودة الخدمة ، مما يؤدي إلى نمو الأعمال التجارية.

- تقديم مدخلات لجودة خدمة المدير المساعد QNB First / Head Service Quality (SQ) في إنشاء مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لرصد جهود أو مبادرات جودة الخدمة ومراقبة إنجازاتهم على أساس دوري.

- المساعدة في الاتصال على أساس مستمر مع الوحدات أو الإدارات الأخرى ذات الصلة داخل المجموعة للحصول على معلومات بخصوص ملاحظات العملاء أو الشكاوى في الوقت المناسب.

- المساعدة في إجراء استبيانات داخلية وخارجية تغطي جميع الإدارات أو العملاء لمعرفة مدى رضا العملاء الداخليين عن الخدمات التي يقدمها QNB، وتحليل جميع شكاوى العملاء وإيجاد الإجراء التصحيحي لحلها.

- مساعدة المدير المساعد لجودة الخدمة في QNB First / Head Service Quality (SQ) في تطوير وتنفيذ معايير جودة الخدمة بما يتماشى مع أفضل الممارسات المعمول بها والاعتبارات الإقليمية.

- المساعدة في تحديد وتحليل سبب المسار لجميع المشكلات المتكررة والعمل على مراجعة العملية الحالية والجديدة.

- المساعدة في مراجعة حل الشكاوى (TAT) وإيجاد طرق لحل معاملات TAT العالية.

- مساعدة المدير المساعد لجودة الخدمة QNB First / Head Service Quality (SQ) في مهمته / مهمتها لتقييم وتحسين مستويات جودة الخدمة على أساس مستمر.

- المساعدة في إيجاد حل لسبب المسار وتحليل جميع المشكلات التي أثيرت من خلال التقارير والعمل على ترقية معيار تقديم الخدمة.

- توجيه ملاحظات العملاء إلى وحدات الأعمال والتوزيع من خلال «جودة خدمة المدير المساعد» QNB First / Head Service Quality (SQ) في الوقت المناسب وبالتالي المساعدة في التحسين المستمر للمنتجات والإجراءات والخدمات ذات الصلة.