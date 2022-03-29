«الشباب والرياضة» تعلن وظائف شاغرة لخريجي الجامعات بمرتبات تصل لـ8000

يبحث الكثير من الشباب عن وظائف خالية تكون مناسبة لهم ولمؤهلاتهم بمجرد التخرج من الكلية التي يدرسون بها، ما يجعل وزارة الشباب والرياضة توفر الكثير من فرص العمل لهم في مختلف الشركات والمؤسسات، وأعلنت مبادرة «توظيف مصر» التابعة لوزارة الشباب والرياضة، عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عدد من الوظائف الشاغرة للشباب في إحدى شركات التمويل، بمرتبات تصل إلى 8 آلاف جنيه.

وأوضحت مبادرة توظيف مصر تفاصيل الوظائف الخالية في إحدى شركات التمويل، لذلك توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة لـ الوظائف الخالية، والحقوق والمميزات الخاصة بها، التي جاءت كالتالي:

وظائف الشباب والرياضة

- مسئول مراجعة، ويجب أن يكون حاصلا على بكالوريوس تجارة فقط.

- مسئول خدمات مالية.

- مسئول مبيعات شركات.

- مسئول تحصيل، يعمل من خلال التليفون.

- مسئول تكنولوجيا المعلومات، يكون مسئولا عن تقديم المساعدة الفنية والدعم فيما يتعلق بأنظمة الكمبيوتر والأجهزة والبرامج.

- أماكن العمل لمسئول المراجعة تكون في القاهرة أو القليوبية أو الجيزة، ومسئول الخدمات المالية في جميع المحافظات، ومسئول مبيعات شركات في القاهرة والجيزة، وبالنسبة لمسئول التحصيل يكون في القاهرة أو المعادي الجديدة، ومسئول تكنولوجيا المعلومات يكون في القاهرة والجيزة، ومطور البرمجيات في الجيزة فقط.

شروط وظائف الشباب والرياضة

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف حاصلا على مؤهل عالي.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 30 عاما.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة من عام إلى 3 سنوات.

- أن يكون لديه مستوى متوسط فى اللغة الإنجليزية.

الحقوق والمميزات

- تمنح الشركة للعاملين راتب حسب كل وظيفة من 2500 إلى 8 آلاف جنيه.

- 8 ساعات عمل.

- تمنح الشركة للعاملين بدل انتقالات وبدل تليفونات.

- توفر الشركة للعاملين تأمين على الحياة وتأمين صحي وتأمينات اجتماعية.