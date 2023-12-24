أستاذ تمويل: 80 مليار دولار حجم استثمارات الطاقة المتجددة

قال هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إن مصر لديها استراتيجية زيادة نسبة استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بمجال الطاقة، مشيرا إلى أن صناعة الهيدروجين الأخضر أصبح مكونًا أساسيًا في الطاقة النظيفة.

وأضاف «إبراهيم» في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح» على شاشة «extra news»، أن cop27 الذي استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ العام الماضي، كشفا عن الدور المصري بمجال الطاقة النظيفة والمتجددة، كما أوضح تكالب المؤسسات الدولية على الاستثمار في مصر في هذا المجال.

مذكرات التفاهم تخطت الـ 80 مليار دولار

وأشار أستاذ التمويل والاستثمار، إلى أن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال العام الماضي بعد cop27، تخطت 80 مليار دولار، لافتا إلى أن الدور المصري يأتي في ضوء المساعي المصرية لتصبح مركزا إقليميا للطاقة المتجددة بالشرق الأوسط.

وأكد أن مصر تحتفظ بمقعدها بكافة الفعاليات الدولية، من خلالها دورها، لافتا إلى أن مصر ترصد ما يحدث على مستوى الاستثمار ككل، والاقتصاد الأخضر بصورة خاصة.