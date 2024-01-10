تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، مدرسة السيف الحديثة للغات بنطاق حي المناخ، والمنطقة المحيطة بها، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والعميد نعمان على رئيس حي المناخ،

حيث تفقد محافظ بورسعيد أقسام المدرسة، مستمعا لشرح موجز حول أعداد وكثافة الطلاب التي تستقبلها المدرسة، و نظام الدراسة.

دعم العملية التعليمية ببورسعيد

وأشاد محافظ بورسعيد بالمستوى المتميز للمدرسة، التي أنشئت على أحدث طراز لدعم العملية التعليمية بمحافظة بورسعيد، والتي تشهد نهضة غير مسبوقة.

وأكد اللواء عادل الغضبان أن محافظة بورسعيد شهدت تطورا كبيرا في المؤسسات التعليمية على غرار المجالات، من خلال إنشاء وتطوير العديد من المؤسسات التعليمية في كافة المراحل، فضلا عن تدريب المعلمين وفقا لأحدث نظم التعليم، واستحداث أساليب تعليمية جديدة

أفضل مناخ دراسي للطلاب

وأوضح محافظ بورسعيد تقديم الدعم لتحقيق أفضل مناخ دراسي للطلاب في المدارس يُسهم في إثراء العملية التعليمية، مٌثنيا على دور رجال الأعمال في دعم خطة المحافظة لتطوير التعليم من خلال إنشاء مدارس حديثة تقوم على أحدث نظم التعليم.