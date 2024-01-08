محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجديدة

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا، لمتابعة سير ومستجدات الأعمال في عدد من المشروعات التي تشرف عليها إدارات أملاك الدولة و المساحة بالديوان العام.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور منصور بكري السكرتير العام المساعد، والمهندس عماد البرشة وكيل وزارة الإسكان ببورسعيد و المهندس سيد خلف المشرف علي مركز شبكات المرافق، والمهندسة أمل طومان مدير إدارة الأملاك ومديري إدارة التسكين بالمحافظة

خطة زمنية للمشروعات

واستمع محافظ بورسعيد لشرح موجز من مديري الإدارات حول الجهود المبذولة في عدد من المشروعات، حيث وجه المحافظ بإعداد تقارير شاملة للموقف التنفيذي لسير العمل لعدد من المشروعات مع إعداد خطة زمنية للمشروعات الجديدة.

متابعة ميدانية للمشروعات

ووجه محافظ بورسعيد ايضا بالمتابعة الميدانية لسير أعمال المشروعات الجديدة ، والتنسيق بين الجهات المختصة بالعمل، كما وجه بسرعة إنجاز العمل ، ومواكبة أعمال التطوير التي تشهدها محافظة بورسعيد في كافة القطاعات، وتطوير الأداء وتكثيف الجهود، بما يضمن تحقيق أفضل مستوى من العمل.