محافظ بورسعيد: بدء رصف شارع الحراسات المطل على بحيرة المنزلة

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بدء أعمال وضع طبقة الأسفلت الأولى لشارع الحراسات المطل على بحيرة المنزلة، ضمن خطة المحافظة لتطوير المحاور الفرعية والرئيسية بمختلف المناطق بجميع أحياء المحافظة، تماشيا مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المحافظة، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري لمدينة بورسعيد، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

أماكن انتظار للسيارات

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن أعمال تطوير الطريق المطل على بحيرة المنزلة تشمل توسعة ورصف الطريق وتخطيط وإرشادات وعلامات مرورية وعمل شبكة بالوعات الأمطار، بالإضافة إلى إنشاء أماكن انتظار للسيارات كما سيتضمن التطوير رفع كفاءة وتجميل وأعمدة ديكورية مضيئة ولاند سكيب بطريق بحيرة المنزلة.

منظومة الطرق

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الشارع لرفع كفاءة منظومة الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة ،وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد تماشياً مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية لكافة أحياء المحافظة