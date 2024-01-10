إطلاق حملة «ستر ودفا وإطعام» لدعم الأسر الأكثر احتياجا بقرى الشرقية   

أطلقت جمعية الأورمان تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، حملة «ستر ودفا وإطعام»، التي تستهدف توزيع آلاف من سلال إطعام الدفا على الأسر الأولى بالرعاية بقرى ونجوع ومراكز محافظة الشرقية لمجابهة فصل الشتاء.

تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

وأكد عبدالحميد الطحاوى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، أهمية الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

توزيع سلة إطعام الدفا هذا العام على غير القادرين

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن توزيع سلة إطعام الدفا هذا العام على غير القادرين في القرى والنجوع بالمحافظة، من خلال مكتب الأورمان برعاية الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأوضح أن بند سلال الإطعام تشمل ثلاث فئات من السلال الأولى تزن 8 كيلو جراما بـ 350 جنيها، وتحتوى على «2 كيلو أرز – 2 كيلو مكرونة –كيلو سكر – نصف كيلو فول – كيلو عدس – علبة سمنة كيلو 650 جراما - علبة صلصة 300 جراما – باكو شاي ¼ كيلو – 2كيس ملح».

كما تضمن بند سلال الإطعام زنة 12 كيلو جراما بـ 460 جنيه وتحتوى على «2 كيلو أرز – 2كيلو مكرونة – 2كيلو سكر – كيلو فول – كيلو عدس - علبة سمنة كيلو 450 جراما – علبة صلصة 300 جراما – باكو شاي ¼ كيلو، ووزن 20 جراما ب 750جنيها وتحتوى على 5 كيلو أرز- 5 كيلو مكرونة - و5 كيلو سكر- كيلو فول - كيلو عدس- علبة سمنة كيلو و450 جرام- ¼ كيلو شاي وعلبة صلصة 300 جرام.

وأوضح أنه تم تقسيم سلال الإطعام لـ3 فئات تسهيلا وتيسيرًا على المتبرعين ولتناسب كافة احتياجات الأسر المصرية على اختلاف طبيعتها ومكان إقامتها وعدد أفرادها، وليستطيع الجميع المساهمة في دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا ووصول الخدمة إلى أكبر عدد من المستفيدين.