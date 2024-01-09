«التضامن» تدريب أخصائيي مكاتب الاستشارات الأسرية ضمن مشروع «مودة»

أطلق مشروع «مودة» التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، المرحلة الأولى من التدريبات المكثفة لأخصائيي مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية التابعة للوزارة، وذلك بهدف رفع كفاءتهم وتحسين جودة الخدمات الاستشارية والتوجيهية المقدمة للأسر.

11 مكتب توجيه واستشارات أسرية

وجرى تحديد محاور التدريب من خلال إجراء دراسة لرصد احتياجات الكوادر، وذلك من خلال 11 مكتب توجيه واستشارات أسرية، من أجل تطوير محتوي تدريبي متخصص يلبي الاحتياجات المرصودة، وتنوعت محاور التدريبات لضمان تطوير شامل للمهارات الأساسية والضرورية للأخصائيين لأداء مهامهم بالجودة والكيفية المناسبة.

تطوير مهارات إدارة الحالة

ومن تلك المحاور الأساسية مهارات التواصل، تضمنت التدريبات أنشطة مكثفة على تحسين مهارات التواصل، بما في ذلك فنون التحدث والاستماع الفعّال، والتعامل مع المشكلات والوساطة في حل النزاعات الأسرية، وقدمت التدريبات استراتيجيات عملية لفهم وحل المشكلات والتعامل الفعّال مع النزاعات الأسرية وتوجيه الأسر نحو التسوية البنّاءة، بالإضافة إلى إدارة الحالة، إذ ركزت التدريبات على تطوير مهارات إدارة الحالة، بما في ذلك فحص الحالات وتقييم الاحتياجات الفردية، كما أتاحت التدريبات للأخصائيين تعلم تقنيات كتابة التقارير الفعّالة والشافية، كما جرى تخصيص يوم كامل لتدريب مودة بجلساته الثلاث، جلسة الجوانب النفسية والاجتماعية، وجلسة الجوانب الشرعية، وجلسة الصحة الإنجابية في الحياة الأسرية.

ويعمل مشروع «مودة» على تحقيق العديد من الأهداف من خلال تلك البرامج التدريبية ومنها تطوير وتحسين الخبرات الاستشارية للأخصائيين في مجال التوجيه الأسري، وزيادة الفاعلية في تقديم الاستشارات للأفراد والأسر، والمساهمة في زيادة توعية المواطنين والأسر بأهمية دور مكتب التوجيه والاستشارات، فضلا عن رفع مستوى الرعاية والدعم المقدم للأسر بما يتناسب مع احتياجاتها وخصوصياتها، بالإضافة إلى تشجيع الأخصائيين على مشاركة التجارب وتبادل المعرفة لتعزيز التفاعل الإيجابي بينهم.

ونفذت المرحلة الأولى من خلال تنظيم معسكرين تدريبيين بمحافظتي القاهرة والبحر الأحمر لمدة 4 أيام تدريبية لكل معسكر، من خلال مجموعة من الأساتذة المتخصصين في مجال الاستشارات النفسية والأسرية ومدربي مودة المعتمدين.

واستفاد من المرحلة الأولى 52 أخصائيا اجتماعياً ونفسياً من العاملين بـ32 مكتب توجيه واستشارات أسرية بـ19 محافظة، ومن المقرر تنفيذ فعاليات تدريبية خلال عام 2024 لتدعيم هذه الكوادر بمزيد من المهارات التي ظهر الاحتياج لها خلال التدريبات بالإضافة إلي التوسع في أعداد المستفيدين.