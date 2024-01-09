محافظ جنوب سيناء: 5 ملايين جنيه دعما من «التضامن» لقرية التراث البدوي

قال اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، إنه سوف تتم متابعة الدعم المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي المتمثل في 5 ملايين جنيه لقرية التراث البدوي وسيارة لنقل المياه للوديان، وسداد مصروفات الطلبة غير القادرين، ودعم مؤسسة التكافل بمليون جنيه للحالات الإنسانية وصرف مساعدات مالية للصيادين بواقع 1500 جنيه عن فترة توقف الصيد، وإقامة معارض أهلا رمضان، بالإضافة للمعارض الدائمة لبيع السلع المختلفة بأسعار مخفضة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك خلال مؤتمر المتابعة الدوري الأسبوعي الذي أقيم اليوم الثلاثاء بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام، والقيادات التنفيذية، ورؤساء المدن، ومديري المديريات وإدارات المحافظة.

محافظ جنوب سيناء يحدد مواعيد مؤتمرات المتابعة

وأشار المحافظ إلى أن العام الجديد بدأ بتطوير شامل لمبنى المحافظة لاستمرار الكفاءة مطالبا رؤساء المدن ومديري المديريات بضرورة التطوير والصيانة الدائمة لممتلكات الدولة للحفاظ عليها، وحدد مواعيد انعقاد مؤتمرات المتابعة الأسبوعي والمجلس التنفيذي الشهري وجلسات المقعد والتقنين مرة كل أسبوع، مؤكدا استمرار دعم المواطن السيناوي لرفع العبء عن كاهله.

محافظ جنوب سيناء يوجه بتكثيف العمل للانتهاء من المشروعات الجارية

كما وجّه المحافظ بتكثيف العمل للاستعداد لافتتاح عدد من المشروعات الكبرى بشرم الشيخ، ومتابعة مشروعات جهاز التعمير التي تم افتتاحها والجاري العمل بها وتم خلال المؤتمر عرض الموقف التنفيذي لإنشاء منطقة 306 بمدينة أبو رديس على غرار مدينتي طور سيناء ورأس سدر، وعرض موقف طرح شركة النظافة والصيانة بطور سيناء، كما عرض فيلم تسجيلي لتسليم وتشغيل الخدمات بتجمع السحيمي براس سدر.

وشدد على إجراء جولات مستمرة لرئيس الدفاع الشعبي بالمحافظة ووكيل وزارة التربية والتعليم على المدارس لبث روح الفداء والانتماء، وعرض ما تم من إجراءات لعمل مؤتمرات للحوار مع طلاب المدارس على مستوى المحافظة للتوعية بالإنجازات التي تقوم بها الدولة، وترسيخ مفهوم المواطنة والانتماء لدى التلاميذ.

مناقشة تنفيذ الأعمال للمشروعات الجارية

وتمت مناقشة موقف تنفيذ الأعمال لكل من مبنى الرصد الأمني بشرم الشيخ بنسبة الأعمال الإنشائية 100%، وقرية التراث البدوي نسبة تنفيذ الأعمال 99%، وجار التوريد لباقي المستلزمات، والمستشفى البيطري بمنطقة الهجن بنسبة تنفيذ الأعمال بنسبة 100%، الحديقة المركزية بشرم الشيخ نسبة تنفيذ الأعمال بنسبة 100%، ومبنى مجلس المدينة الجديد تنفيذ الأعمال بنسبة 99%.

استعراض موقف أوضاع التقنين والتصالح بمدن المحافظة

كما جرى استعراض الموقف الحالي لتنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بالمتغيرات المكانية بمدينة نويبع، وعرض موقف التصالح وفقا للقانون 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم واحد لسنة 2020 ولائحته التنفيذية ومعدل الإنجاز بالمدن وعرض آخر موقف للتقنين بمدن المحافظة، وموقف لجان البت في الطلبات المقدمة مع تحديد موعد ثابت لانعقاد لجان البت التقنين بشكل دوري، وتم عرض موقف المسرح الصيفي بطور سيناء والمنطقة المحيطة والشوارع الجانبية له، وعرض موقف توصيل المرافق للمنطقة اللوجستية بمدينة رأس سدر.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى عرض ملف دمج أبناء الوطن في كافة المجالات والأنشطة بالمحافظة وتم عرض موقف استيفاء استبيان مدى رضا المواطن على الخدمات المقدمة وإنجاح تفعيل وإنشاء المرصد الحضري بالمحافظة.