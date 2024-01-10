«التموين» تعلن عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من (أي منشأ) أو 50 ألف طن سكر أبيض مستورد مكرر معبأ من أي منشأ صالح للاستهلاك الآدمي لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية (الجهة المستلمة)، موضحة أنّ فترات الوصول من 29 فبراير حتى 15 مارس 2024، أو وصول من 16 مارس إلى 31 مارس 2024.

هيئة السلع التموينية

وأوضحت الهيئة العامة لـ السلع التموينية، أنّه بالنسبة للسكر الأبيض يمكن تجزئة الكمية طبقا لكراسة الشروط، ويكون معبأ في عبوات 50 كيلوجراما، بالسداد At Sight بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وتابعت أنّ أسعار العروض تقدم على أساس CIF free out بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي، على أن يكون تقديم العروض الفنية والمالية يوم السبت الموافق 13 يناير 2024 بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالعاصمة الإدارية.

وأضافت أنّ باقي الشروط طبقا لكراسة الشروط والمواصفات للسكر الخام والسكر الأبيض، يمكن الحصول عليها من مقر الهيئة العامة للسلع التموينية في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بمبنى وزارة التموين.