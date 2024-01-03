أسعار السلع الغذائية والمواد التموينية بمعارض سوهاج 2024، تشغل الآلاف الأهالي في بداية العام الجديد، وذلك لمعرفة أسعار السلع الغذائية في جميع منافذ وزارتي التموين والزراعة والهيبرات المشتركة في المبادرة، والتي تقوم بالبيع أقل عن مثيلاتها في المحلات والأسواق الأخرى.

وتنشر «الوطن» أسعار السلع الغذائية والمواد التموينية بمعارض سوهاج 2024 في السطور التالية.

أسعار السلع الغذائية والمواد التموينية بمعارض سوهاج 2024

وجاءت أسعار السلع الغذائية والمواد التموينية بمعارض سوهاج 2024 بحسب ما أعلنته مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج على النحو التالي:

كيلو السكر 27 جنيهًا.

كيلو الأرز بلدي عريض الحبة 22 جنيها.

كيلو أرز مستورد 20 جنيها.

أسعار المكرونة في منافذ التخفيض كالآتي:

مكرونة ستار 400 جرام 8 بدلًا من 10 جنيهات.

مكرونة ستار 1 كيلو 20 بدلًا من 23.5 جنيه.

مكرونة كايرو 400 جرام 6.7 بدلًا من 9.5 جنيه.

مكرونة كايرو 1 كيلو 16 جنيها.

مكرونة بساطنة كيلو 17.5 جنيه.

بساطة مكرونة 350 جرام: 5.75 جنيه.

سعر الزيت في المنافذ

يختلف سعر زجاجة الزيت حسب النوع والوزن، وجاء كالآتي:

زجاجة زيت هدية 700 مل 34 جنيهًا.

زجاجة زيت قلية 700 مل 34 جنيهًا.

زيت الممتاز 700 مل 34 جنيهًا.

زجاجة زيت هدية 1 لتر 46 جنيهًا.

زجاجة زيت قلية 1 لتر 46 جنيهًا.

زيت الممتاز 1 لتر 46 جنيهًا.

زجاجة زيت سندباد 1 لتر 42 جنيهًا.

زيت غالية 1 لتر 38.5 جنيهًا.

زيت مرجانة 900 مل 39.25 جنيهًا.

زيت مرجانة 800 مل 32 جنيهًا.

زيت غالية 700 مل 40 جنيها.

زيت حلوة خليط 700 مل 34 جنيهًا.

سعر زيت هنادي خليط 1 لتر 46 جنيهًا.

سعر زيت هنادي خليط 700 مل 34 جنيهًا.