أسعار السلع الغذائية والمواد التموينية بمعارض المحافظات في عام 2024

أسعار السلع الغذائية والمواد التموينية في معارض المحافظات بعام 2024، تشغل الآلاف المواطنين في أول أيام العام الجديد، وذلك لمعرفة أسعار السلع الغذائية في جميع منافذ وزارتي التموين والزراعة في المحافظات، والتي تقوم بالبيع أقل عن مثيلاتها في المحلات والأسواق الأخرى.

وتستعرض «الوطن» أسعار السلع الغذائية والمواد التموينية في معارض المحافظات بعام 2024 في السطور التالية.

أسعار السلع الغذائية والمواد التموينية في معارض المحافظات بعام 2024

وجاءت أسعار السلع الغذائية والمواد التموينية في معارض المحافظات بعام 2024 بحسب ما أعلنته مديريات التموين على النحو التالي:

سعر كيلو السكر 27 جنيهًا.

سعر كيلو الأرز بلدي عريض الحبة 22 جنيها.

سعر كيلو أرز مستورد 20 جنيها.

سعر الزيت في المنافذ

ويختلف سعر زجاجة زيت كل حسب وزنه ونوعه، والذي جاء كالآتي:

سعر زجاجة زيت هدية 700 مل 34 جنيهًا.

سعر زجاجة زيت قلية 700 مل 34 جنيهًا.

سعر زيت الممتاز 700 مل 34 جنيهًا.

سعر زجاجة زيت هدية 1 لتر 46 جنيهًا.

سعر زجاجة زيت قلية 1 لتر 46 جنيهًا.

سعر زيت الممتاز 1 لتر 46 جنيهًا.

سعر زجاجة زيت سندباد 1 لتر 42 جنيهًا.

سعر زيت غالية 1 لتر 38.5 جنيهًا.

سعر زيت مرجانة 900 مل 39.25 جنيهًا.

سعر زيت مرجانة 800 مل 32 جنيهًا.

سعر زيت غالية 700 مل 40 جنيها.

سعر زيت حلوة خليط 700 مل 34 جنيهًا.

سعر زيت هنادي خليط 700 مل 34 جنيهًا.

سعر زيت هنادي خليط 1 لتر 46 جنيهًا.

أسعار الجبن والألبان

وجاءت أسعار السلع الغذائية في الجبن والألبان كالتالي:

سعر علبة جبنة عبور لاند كيلو 56.5 بدلا من 61.5 جنيه.

سعر علبة جبنة عبور لاند 500 جرام 31.5 جنيه.

سعر علبة عبور لاند جبنة 250 جرام 16.5 بدلا من 18 جنيهًا.

سعر علبة عبور لند جبنة 125 جرام.. 9.5 بدلا من 11 جنيهًا.

سعر علبة جبنة 250 جرام زرقاء 14 جنيهًا.

سعر علبة جبنة 250 جرام بلس 15 جنيهًا.

سعر علبة جبنة 500 جرام بلس 30 جنيهًا.

سعر علبة جبنة تتراباك 500 جرام 25 جنيهًا.

سعر علبة دومتي جبنة طعوم بلس 250 جرام.. 15 جنيهًا.

سعر كيس حليب بخيرة 500 جرام 15.5 جنيه.

سعر كيس حليب بخيرة كامل الدسم 1 لتر 29 جنيهًا.

سعر كيس حليب عبور لاند كامل الدسم 500 مل 16 جنيهًا.

سعر حليب عبور لاند كامل الدسم 1 لتر 34.5 جنيه.

سعر حليب بشاير كيس 500 جرام 13 جنيها

سعر حليب بشاير كيس 1 لتر.. 25 جنيهًا.

أسعار السلع الاستهلاكية في 2024

وجاءت باقي أسعار السلع الاستهلاكية 2024 في منافذ التخفيض كالآتي:

سعر مكرونة ستار 400 جرام 8 بدلًا من 10 جنيهات.

سعر مكرونة ستار 1 كيلو 20 بدلًا من 23.5 جنيه.

سعر مكرونة كايرو 400 جرام 6.7 بدلًا من 9.5 جنيه.

سعر مكرونة كايرو 1 كيلو 16 جنيها

سعر مكرونة بساطنة كيلو 17.5 جنيه

سعر بساطة مكرونة 350 جرام: 5.75 جنيه

أسعار الدجاج والبيض في المنافذ

سعر الدجاج المحلي المجمد 1 كيلو 105 جنيهات

سعر كيس حبة عدس أصفر 500 جرام 22 جنيها

سعر طبق البيض اليوم 30 بيضة 125 جنيها

سعر كيس حبات فول معبأ 500 جرام 12 جنيها.