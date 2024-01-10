محافظ بني سويف يعقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ مشروع «صقر» لمجابهة الأزمات

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية الاستفادة من التدريبات العملية المشتركة لمجابهة الأزمات والمواقف الطارئة، في إطار توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بالاستعداد الدائم للتعامل مع احتمالية حدوث أزمة أو أي مواقف طارئة أو مُحتملة الحدوث قد تواجه القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي المُوسّع الذي عقده محافظ بني سويف بحضور نائبا المحافظ، والقيادات التنفيذية في المحافظة، وعدد من الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

مناقشة تنفيذ التدريب العملي صقر في بني سويف

ناقش المحافظ مع الحضور الإجراءات والخطوات الأولية اللازمة لتنفيذ مشروع التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث صقر، والمقرر إجراؤه فبراير المقبل 2024، وعلى مدار 3 أيام، بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري ومكتب المستشار العسكري للمحافظة، بهدف الوقوف على مدى جاهزية واستعدادات الجهات التنفيذية المشتركة في التدريب العملي، عن طريق محاكاة فعلية «سيناريو افتراضي»، لعدد من المواقف الطارئة، سواء كانت سيول أو زلزال أو حريق أو عمل تخريبي، قد تحدث بالمحافظة وآليات التعامل مع تلك المواقف لاحتواء الأزمة والتخفيف من أضرارها فور وقوعها، وتجهيز أماكن لإيواء المتضررين من تلك المواقف ودعمها بمستلزمات الإعاشة والاستضافة والخدمات الأساسية