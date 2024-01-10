محافظ بني سويف يصرف مساعدة مالية عاجلة لسيدة بسبب ظروفها

قرر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، صرف مساعدة مالية عاجلة من صندوق الخدمة بالمحافظة، لإحدى السيدات، بسبب ظروفها الاجتماعية الصعبة، إذ يعاني زوجها من الفشل الكلوي، ولديها ابن مريض يعاني من نزيف دموي على المخ و مصاب بأنيميا الفول.

تكليف وحدة حقوق الإنسان ببحث حالة السيدة

وكلف محافظ بني سويف، وحدة حقوق الإنسان بسرعة بحث حالتها لاتخاذ ما يلزم بشأنها، وتقديم الدعم المادي لها، في إطار القانون، نظرًا لظروفها الاجتماعية الصعبة.

جاء ذلك، خلال اللقاء المفتوح الذي عقده المحافظ، اليوم الأربعاء، في حضور المختصين من وكلاء الوزارات ورؤساء المدن ومديري عموم المديريات الخدمية والتنفيذيين المعنيين بديوان عام المحافظة.

محافظ بني سويف يستمع لشكوى مواطنة

واستمع المحافظ، لشكوى المواطنة من صعوبة ظروفها الاجتماعية، وأنّ بعض أفراد أسرتها يعاني من ظروف صحية، موجهًا خدمة المواطنين بمواصلة متابعة الحالة مع «الصحة» والتأمين الصحي والتضامن، لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية المطلوبة لزوجها وابنها، وكذا التنسيق مع «التضامن» بخصوص إمكانية إصدار كارت الخدمات المتكاملة لزوجها.

حضر اللقاء: مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، ومسؤولو وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام