مستشفى بسوهاج الجامعي: نستقبل 60 جلسة يوميا بقسم العلاج الطبيعي

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن قسم العلاج الطبيعي بالمستشفى الجامعي القديم يستقبل 60 جلسة يومياً، وإعفاء الجهاز الإداري أول 6 جلسات من رسوم الجلسة، في إطار حرص الجامعة المستمر على الاهتمام بصحة العاملين بها وتقديم خدمات طبية لائقة، وتخفيف الأعباء المالية عنهم.

تجهيز القسم بأجهزة لمعالجة أمراض الخشونة

وأضاف الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، أن القسم مفتوح لاستقبال الجلسات من الخارج لمن يعانون من أمراض الخشونة، والتهاب المفاصل، والانزلاق الغضروفي، وجلسات من الداخل للمرضي المحجوزين بالمستشفى على ذمة أمراض الجلطات بأنواعها، مضيفاً أن القسم مُزود بعدد كبير من الأجهزة اللازمة للتأهيل الطبيعي منها جهاز التيار الكهربائي طرفين و4 أطراف، وجهاز السونار، والأشعة تحت الحمراء، جهاز الليزر، والشد، المخدات، والشمع.

قال الدكتور أحمد رشدي مسؤول السونار بوحدة العلاج الطبيعي، إن القسم يعمل طوال الأسبوع عدا أيام العطلات الرسمية، ويستقبل في اليوم الواحد 30 حالة بواقع 60 جلسة يومياً، بأجر رمزي.

مواعيد الرجال والسيدات

وأضاف أنه تم تخصيص أيام الاثنين والأربعاء للرجال، بينما تم تخصيص أيام الأحد والثلاثاء والخميس للسيدات، لافتا إلى أن المريض يحتاج إلى 90 جلسات مدة الجلسة 30 دقيقة، ويُكرر في حالة عدم التحسن الملموس.