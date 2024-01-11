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سعر اليورو في البنوك اليوم الخميس 11-1-2024

كتب:

مريم حنفي
09:00 ص | الخميس 11 يناير 2024
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم

استقر سعر اليورو اليوم الخميس 11-1-2024 في البنوك المصرية منذ ختام تعاملات أمس، ولم يطرأ أي تغيير على أسعار العملات منذ تعاملات أكتوبر الماضي، وبالنسبة لمتوسط سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري يصل إلى 33.71 جنيه شراءً، أما سعر البيع فوصل إلى 33.83 جنيه.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 

وسجل سعر اليورو اليوم الخميس 11-1-2024 في البنوك المصرية 33.60 جنيه للشراء و33.73 جنيه للبيع داخل البنك الأهلي المصري. 

سعر اليورو في بنك مصر 

وصل سعر اليورو في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك مصر إلى 33.61 جنيه للشراء أما سعر البيع فسجل 33.78 جنيه. 

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

ويبلغ سعر اليورو في بداية تعاملات اليوم الخميس داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 33.84 جنيه بيعا أما سعر الشراء 33.76 جنيه. 

سعر اليورو في بنك الإسكندرية 

وعن سعر اليورو اليوم الخميس داخل بنك الإسكندرية فسجل 33.89 جنيه بيعا و33.72 جنيه شراءً.

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بقلم مريم حنفي