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سعر اليورو في البنوك اليوم الاثنين 8-1-2024

كتب:

مريم حنفي
08:08 ص | الإثنين 08 يناير 2024
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم

استقر سعر اليورو اليوم الاثنين 8-1-2024 في البنوك المصرية منذ ختام تعاملات أمس، ولم تشهد الأسعار أي تغيير منذ الخميس الماضي، ويبلغ متوسط سعر اليورو اليوم داخل البنك المركزي المصري 33.72 جنيه للشراء و33.88 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر اليورو اليوم الاثنين 8-1-2024 في البنوك المصرية، كما يلي.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

- يبلغ سعر اليورو في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك الأهلي المصري 33.56 جنيه للشراء و33.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

- يسجل سعر اليورو اليوم الاثنين في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك مصر 34.02 جنيه للبيع و33.85 جنيه للشراء.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

- ووصل سعر اليورو في بداية تعاملات اليوم الاثنين داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 33.73 جنيه للشراء و33.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

- فيما يبلغ سعر اليورو اليوم داخل البنك المركزي المصري 33.72 جنيه للشراء و33.88 جنيه للبيع.

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بقلم مريم حنفي