سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد 7-1-2024، نحو 33.63 جنيه للشراء، و33.94 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، بحسب ما أعلنته المنصات الرسمية الخاصة بالبنوك الحكومية.

وترصد «الوطن»، سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، اليوم الأحد 7-1-2024، وفقا لآخر تحديثات البنوك.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وبلغ سعر اليورو اليوم، مقابل الجنيه المصري، نحو 33.63 جنيه للشراء، 33.94 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي

سجل سعر اليورو اليوم، أمام الجنيه المصري 33.70 جنيه للشراء، 33.85 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم في بنك Cib

وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد 7-1-2024، نحو 33.74 جنيه للشراء، 34.06 جنيه للبيع في بنك cib.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد 7-1-2024، نحو 33.74 جنيه للشراء، 34.04 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد 33.60 جنيه للشراء، 33.78 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.