تحرير 6097 مخالفة لمنشآت غذائية وإصدار 17252 شهادة صحية في المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية الصحة حررت 6097 مخالفة خلال حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية على مدار عام 2023 الماضي، وذلك ضمن خطة المحافظة بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية، لضمان وصول غذاء آمن وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

المرور على 15 ألفا و659 منشأة غذائية

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود الإدارة العامة للطب الوقائي إدارة مراقبة الأغذية" خلال عام 2023 حيث تم المرور على 15 ألفا و659 منشأة غذائية خلال حملات تفتيشية، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها.

وأسفرت هذه الحملات عن تحرير 6097 محضراً للمخالفات المضبوطة والتي تنوعت بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية الي جانب ضبط 769 منشأة تعمل بدون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت.

سحب 4380 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم سحب 4380 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك، بالإضافة إلى إعدام 24 ألف 875 كيلو أغذية مختلفة و 5419 لتر مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية، فضلاً عن ضبط ومصادرة 15 ألف 153 كيلو اغذية مختلفة و 15 ألف و652 لتر مواد سائلة، كما تم استخراج 17252 شهادة صحية.