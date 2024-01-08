أبرزها الكرنب.. 5 أغذية تخفف من آلام المفاصل وتعزز صحة العظام

يبحث الأفراد الذين يعانون من التهاب المفاصل على قائمة الأغذية التي تساعدهم على تخفيف حدة الألم، وتحسين من خشونة المفاصل، وذلك لاحتوائها على مضادات الأكسدة، ومضادات الالتهابات، مثل فيتامين أ، وفيتامين ج، وفيتامين ه‍، بما يجعلها تساهم في الوقاية الضرر الزائد على المفاصل، بحسب ما أوضحته الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية الحيوية.

وأضافت عبدالوهاب، في تصريح لـ«الوطن»، أن الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل غالبًا ما يكون مستوى الكولسترول لديهم مرتفع، بما يزيد من آلام العظام، موضحة أن هناك بعض الأطعمة التي تساهم في التخفيف من حدة الآلام، وهي كالتالي:

تعزيز صحة العظام

- البروكلي

يحتوي البروكلي على مركب سلفورافان، وعدد من الفيتامينات المهمة مثل فيتامين ك، بما يسهم في التخفيف من حدة التهاب المفاصل وتعزيز صحة العظام، كما يحتوي البروكلي على كميات وفيرة من الكالسيوم الذي يعمل على تقوية العظام.

- الأسماك الدهنية

تحتوي الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين على أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تساعد في تقليل آلام المفاصل وتصلبها.

- المكسرات

تعتبر المكسرات من الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية المضادة للالتهابات، كما تحتوي على مجموعة أخرى من الدهون غير المشبعة والمعادن والفيتامينات، كالماغنيسيوم وفيتامين هـ التي تخفف من آلام المفاصل.

تليين حركة المفاصل

- زيت الزيتون

يحتوي زيت الزيتون على مركب الأوليوروبين، الذي يساهم في تقيل ألم والتهاب المفاصل، كما يساعد إضافته على الأطعمة على تليين حركة المفاصل وحماية الغضاريف من التآكل.

- الكرنب

من الخضروات الورقية الغنية بمضادات الأكسدة وبالفيتامينات A وC وK التي تساهم في تخفيف آلام العظام، كما تحمي الخلايا من أضرار الجذور الحرة.