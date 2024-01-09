ضبط مرتكبي واقعة سرقة مشغولات ذهبية من مطرب شعبي في المنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، من ضبط عصابة مكونة من 6 أشخاص، تخصصت في ارتكاب جرائم السرقة بالإكراه، وانتحال صفة رجال الشرطة.

وبدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة أول المنيا، بلاغًا من مطرب شعبي، يفيد بسرقة مشغولات ذهبية منه، أثناء توجهه لبيعهما، مدعومًا بشهادة صديقه.

وبالفحص، تبين أنَّ المتهمين استوقفوا المجني عليه وصديقه، مدعين أنهم رجال شرطة، واحتجزوهما داخل ميكروباص، وقاموا بتوصيلهما إلى مكان مهجور، واستولوا على المشغولات الذهبية، ثم أنزلوهما ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين، وتبين أنهم 4 أشخاص لهم معلومات جنائية، من بينهم سائق السيارة المستأجرة التي كان يستقلها المجني عليه.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأنهم قاموا ببيع المشغولات الذهبية إلى مالك محل مشغولات ذهبية.

وتمكّنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشغولات الذهبية، ومبلغ مالي حصيلة بيعها، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.