رئيس «مياه المنيا» يتابع مشروعات «حياة كريمة» في مركز أبو قرقاص

تفقد المهندس رجب السعيد جبر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، والنائب حسام أبو زيد، أعمال إحلال وتجديد محطة معالجة الصرف الصحي بمركز أبو قرقاص، بتكلفة 35 مليون جنيه ضمن «حياة كريمة».

أعمال إحلال وتجديد وتأهيل المحطة

وأوضح رئيس مياه المنيا، أنّ المحطة تبلغ طاقتها الاستيعابية 40 ألف متر مكعب يوميًا، وجارِ عمل توسعات لتصبح طاقتها الاستيعابية 60 ألف متر مكعب يومياً، وتخدم مركز ومدينة أبو قرقاص.

وأشار إلى أنّ أعمال الإحلال والتجديد وتأهيل المحطة، نُفذت وفقًا للجودة والمعايير الفنية المطلوبة، وطبقًا لجدول زمني محدد لاستيعاب كميات مياه الصرف الصحي من محطات الرفع الجديدة بقرى حياه كريمة بمركز أبو قرقاص.

توفير الخدمة لجميع مواطني المركز

وشدد على مقاولي الأعمال، بالانتهاء من الملاحظات كافة، لتعمل المحطة بكامل طاقتها الاستيعابية وتوفر الخدمة للمواطنين.