خريطة سقوط الأمطار غدا.. انخفاض الحرارة ونشاط للرياح واضطراب الملاحة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية خريطة سقوط الأمطار، غدا الخميس، مشيرة إلى اضطراب الملاحة البحرية.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ويكون شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على كل الأنحاء، ويتكون الصقيع على المزروعات في محافظة الوادي الجديد وشمال الصعيد ووسط سيناء.

«الأرصاد» تحذر من سقوط الأمطار غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تتوافر فرص لسقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 60% تقريبا على مناطق من شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، بينما يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ومدن القناة والقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري.

اضطراب في الملاحة ونشاط في حركة الرياح

وبحسب هيئة الأرصاد، من المتوقع أن تنشط الرياح على كل الأنحاء ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويكون هناك اضطراب في الملاحة على البحر المتوسط وسرعة الرياح تتراوح بين 50 و 70 كم/س، وارتفاع الموج يتراوح بين 2.5 و3.5 متر.

درجات الحرارة غدا الخميس

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا، التالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري.. العظمى 18 والصغرى 10 درجات مئوية.

- السواحل الشمالية.. العظمى 17 والصغرى 11 درجة مئوية.

- جنوب سيناء.. العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

- شمال الصعيد.. العظمى 18 والصغرى 5 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد.. العظمى 21 والصغرى 10 درجات مئوية.