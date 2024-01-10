«الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم.. وأمطار على القاهرة الكبرى

كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء، مشيرة إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، ورياح نشطة واضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

ويسود اليوم طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

حالة الطقس اليوم

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة الشدة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سلال جبال البحر الأحمر، تكون خفيفة مساء على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة.

وهناك فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة مساء على مناطق من القاهرة الكبرى.تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاع الموج يتجاوز 3 أمتار نشاط الرياح، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.