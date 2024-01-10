قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه جرى تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بمركز شباب منيا القمح محافظة الشرقية،لتقديم الخدمات الطبية مجانا للأهالي.

قافلة طبية مجانية بمركز شباب منيا القمح بالشرقية

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم تنظيم القافلة الطبية بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي، ضمن حملة «بالوعي مصر تتغير للأفضل».

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن القافلة الطبية اشتملت على 6 عيادات، بها 6 تخصصات طبية وهي «الباطنة، الأطفال، النساء والتوليد، العظام، تنظيم الأسرة، الرمد»، بخلاف معامل الدم والطفيليات.

وأضاف أنه تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 2038 مريضا، وصرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 15 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم توفير الأشعة السينية والموجات الفوق صوتية، وخدمات خلع الأسنان ورسم القلب الكهربائي، لخدمة أهالي المدينة،كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة.