الكشف على 1912 مريضا في قافلة طبية مجانية بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، تنظيم المديرية، خلال يومي أمس واليوم، قافلة طبية في قرية منشأة النصر بمركز شربين، وجرى توقيع الكشف على 1912 مريضًا في القافلة العلاجية.

قافلة طبية مجانية بالدقهلية

وأوضح «مكين» في بيان، أنّ القافلة الطبية في محافظة الدقهلية، جاءت تحت إشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل، إذ جرى توقيع الكشف على 1912 مريضًا، وضمت 12 عيادة منها 10 متنقلة: «2 أطفال - 2 باطنة - رمد - الأنف والأذن - نساء وتنظيم أسرة، والباقي داخل الوحدة، ومعمل طفيليات وأشعة x ray».

تخصصات القافلة الطبية

و جاء بيان القافلة، كالتالي:

باطنة 365 حالة

أطفال 355 حالة

جراحة 194 حالة

جلدية 149 حالة

أسنان 192 حالة

رمد 160 حالة

أنف وأذن 136 حالة

عظام 247 حالة

نسا 54 حالة

تنظيم أسرة 33 حالة

إجراء 265 تحليلًا مختلفًا للمرضى

69 حالة أشعة عادية وموجات صوتية

إجراء فحوصات لـ154 مريضًا، ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم.

تحويل 53 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لها.

إصدار 1712 قرارًا للعلاج على نفقة الدولة.

وأكد وكيل الوزارة، حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين، إذ أٌقيم على هامش القافلة، 42 ندوة تثقيفية و145 حالة استبيان، مع استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة.