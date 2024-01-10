مركز دعم المجتمع المدني بجامعة أسيوط يعقد أولى اجتماعاته لمناقشة محاور الخطة التنفيذية

بدأ مركز دعم المجتمع المدني لجامعة أسيوط، أولى اجتماعاته، بإشراف الدكتور محمود عبدالعليم، نائبه لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور الدكتور عبدالله فيصل أستاذ مساعد بقسم العلوم السياسية بكلية التجارة ومدير المركز؛ لمناقشة محاور وآليات الخطة التنفيذية.

منظمات المجتمع المدني

وقال الدكتور محمود عبدالعليم، نائبه لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة أسيوط، إن مركز دعم المجتمع المدني بجامعة أسيوط، يمثل «بيت خبرة» لمنظمات المجتمع المدني المختلفة، وحلقة وصل بين احتياجات المنظمات المدنية الاستشارية والفنية، وبين الوحدات والمراكز بالجامعة، حيث يقدم المركز دعما وتطويرا للقدرات المؤسسية لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني؛ ليصبح أكثر استدامة وفاعلية، مما يزيد من قوة الروابط بين الجهود المبذولة من قبل مؤسسات المجتمع المدني، وتلك المبذولة من قبل جامعة أسيوط، ومشاركة الجامعة في عدد أكبر من البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم منظمات المجتمع المدني بتنفيذها، وذلك في ضوء استراتيجية جامعة أسيوط، التي تعزز من دورها التنموي والخدمي.

مسارات العمل المقترح

وأوضح الدكتور محمود عبدالعليم أن الاجتماع استعرض مسارات العمل المقترح للمركز وخطته التنفيذية، وفرص الرعاية والتوأمة بين المركز والجهات الخارجية للمساهمة في دعم أنشطة المركز، وقيام المركز بالإشراف وتنظيم تواجد وعمل منظمات المجتمع المدني داخل الجامعة، ومختلف البرامج التي تقوم منظمات المجتمع المدني بتنفيذها بشكل مستقل داخل الجامعة، وكذلك المساهمة في بناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني على مستوى محافظة أسيوط، والمحافظات المجاورة، وذلك بما يتناسب مع رؤية الجامعة وخطتها الاستراتيجية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

حضر الاجتماع الدكتور عصام بدري، أستاذ مساعد بقسم تنظيم المجتمع بكلية الخدمة الاجتماعية ونائب مدير المركز، والدكتورة هبة الله محمد راشد وكيل كلية طب الأسنان لشئؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عماد محمود مدرس بقسم الآثار بكلية الآداب، والدكتورة سمر أشرف مدرس بقسم الاقتصاد بكلية الزراعة، والأستاذ محمد فراج مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بأسيوط، والأستاذة ريهام محمود مدير عام مكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.