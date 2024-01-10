أفضل أماكن خروج في الغربية لقضاء الإجازات والمناسبات.. أسعار مناسبة

تقع محافظة الغربية في وسط الدلتا، وتتميز بموقع جغرافي بين فرعي نهر النيل، حيث يحدها من الشرق فرع دمياط، وذلك بمدينتي زفتى وسمنود، وفي الغرب مدينتي كفر الزيات وبسيون، لذا يتواجد بها عدد من أماكن خروج في الغربية لقضاء الإجازات والمناسبات.

أماكن خروج في الغربية

وعن أفضل أماكن خروج في الغربية وإمكانية قضاء الأسر والعائلات فيها الإجازات والمناسبات على مدار العام، قال الدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا، إن مدينة طنطا شهدت مؤخرا طفرة كبيرة في إنشاء وتطوير العديد من الأماكن التي أصبحت متنفس حضاري للأسر والعائلات يقضون فيها الإجازات والمناسبات على مدار العام، ومنها:

- كورنيش طنطا

- منطقة عربات الطعام.

- شارع 306

- حديقة الطفل بطنطا.

- السيد البدوي بطنطا.

أماكن خروج في كفر الزيات

وقال عادل داوود، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، أن مدينة كفر الزيات، شهدت مؤخرا أعمال تطوير من شأنها الحفاظ على المنظر الجمالي والحضاري للمدينة، ومنها، وبها أماكن خروج في المناسبات.

- كورنيش كفر الزيات

- نادي كفر الزيات.

- حديقة كفر الزيات.

أماكن خروج في الغربية بأسعار مناسبة

وفي مركز ومدينة زفتى توجد أماكن خروج، مثل:

كورنيش نهر رشيد بمركز زفتى.

المراكب النيلية.

وفي مركز ومدينة سمنود.

- كورنيش نهر النيل فرع « دمياط»

- كورنيش الساحل سمنود.