«صباح الخير يا مصر» يستعرض تطوير كورنيش طنطا: إزالة القمامة والتعامل مع الإشغالات

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي محمد الشاذلي، تطوير الكورنيش في طنطا، بداية من كوبري فاروق حتى الجامعة، كما يعتبر الكورنيش طريقا بديلا لشارع البحر، وهو الشارع الرئيسي في طنطا، كما تم تطوير كل الشوارع الرئيسية في المدينة.

محور بديل من أجل العبور لمدينة طنطا ومنه إلى الطريق الزراعي

وذكر التقرير، أن الطريق في مدخل محافظة الغربية ضيق بعد عبور بوابات المحافظات، فكان التفكير في عمل محور بديل من أجل العبور لمدينة طنطا ومنه إلى الطريق الزراعي، وبالتالي تم تدشين محور قناة طنطا الملاحية بجوار الترعة في أول الدِفرة، لذلك، فقد جرى تدبيش هذه الترعة وعمل محور جانبي على يسار الترعة من أجل تجنب الزحام، كما شهدت الترعة أعمال تطهير وتطوير ورمي زريعة لتوفير الثروة السمكية لأبناء المحافظة.

تمر السلطات باستمرار على الكورنيش للتعامل مع المخالفات والإشغالات

وبالنسبة لكورنيش طنطا، لمس الأهالي حالة التطوير فيه بعد أن شهد أماكن لتجمعات القمامة، وبالتالي تم العمل على رفع هذه المخلفات ثم تطوير الكورنيش بتكلفة كبيرة، وهذا الكورنيش موجود على ترعة القاصد، حيث لم تكن عمليات التطوير سهلة على الإطلاق وهو ما تابعه الناس عن كثب، حيث تمر السلطات باستمرار على الكورنيش للتعامل مع المخالفات والإشغالات من قبل أصحاب المقاهي والمحال وتم إيقاف التجاوزات من أجل الحفاظ على المنطقة.