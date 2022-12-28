حصاد الغربية 2022.. تطوير كورنيش طنطا وإنشاء محاور جديدة وتبطين 34 ترعة

حفل عام 2022 بالإنجازات في محافظة الغربية، بتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والقومية بمدن ومراكز وقرى المحافظة، لتوفير حياة كريمة في ظل توجه الدولة للعمل على تطوير البنية التحتية، ضمن مشروع الجمهورية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس السيسي.

كورنيش طنطا.. شريان مروري جديد

ومن بين الإنجازات التي شهدتها المحافظة، تطوير كورنيش طنطا بمحاذاة ترعة القاصد بدءاً من الطريق الزراعي عند مدخل طنطا الجنوبي وصولا إلى إستاد طنطا الرياضي وجامعة طنطا ومحور سبرباى المؤدى للمنطقة اللوجستية، وذلك بتكلفة تقدر بنحو 200 مليون جنيه، وتم على 6 مراحل، انتهت منها 5 مراحل بنسبة 100%، والمرحلة السادسة تم الانتهاء من الأعمال فيها بنسبة 70%.

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن أعمال التطوير التي يشهدها كورنيش طنطا، على ترعة القاصد، يعد من أهم أعمال المشروعات الحضارية داخل المحافظة التي تعمل على إعادة المنظر الجمالي والحضاري للمحافظة، ويعد كورنيش طنطا محور وشريان مروري مهم يساعد على سيولة الحركة المرورية، بداية من كوبري فاروق في جنوب مدينة طنطا، مرورا بطريق سكة المحلة، وكوبري قحافة ثم كوبري جيهان، ومحور سبرباي المؤدي إلى المنطقة اللوجستية.

طريق طنطا زفتى الجديد.. مدة الرحلة 20 دقيقة

شهد عام 2022، بمحافظة الغربية، افتتاح المرحلة الأولى من طريق «طنطا - السنطة - زفتى»، والبالغ طوله 21 كيلو مترًا، الذي يربط بين الطريق الزراعي «القاهرة - الإسكندرية»، ومدن زفتى والسنطة وميت غمر، بتكلفة مليار جنيه.

وقال الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، إن المحافظة بالتنسيق مع هيئة الطرق والكباري بوسط الدلتا، أنهت المرحلة الأولى من طريق طنطا السنطة زفتى الجديد، الذي يختصر زمن الرحلة إلى 20 دقيقة بعد أن كانت تتعدى الفترة الزمنية أكثر من ساعة بين طنطا والسنطة، وينفذ الطريق على 3 مراحل، الأولى من طريق «طنطا - القاهرة»، الزراعي، حتى السنطة، والمرحلة الثانية من السنطة حتى زفتى، والثالثة ربط طريق دفره بطريق زفتى.

أول كورنيش داخل قرية مصرية

وشهدت قرية نهطاي، بمركز زفتى، أعمال تطوير غير مسبوقة، تنفذها مؤسسة حياة كريمة، ومن بين أعمال التطوير، إنشاء كورنيش داخل القرية، لتكون أول قرية مصرية، تشهد إنشاء كورنيش بها، وقالت د. زينب سامي، منسق حياة كريمة بالغربية، أن كورنيش نهطاي، يبلغ طوله 1800 مترا، ويعد متنفساً حضاريا لأهل القرية، ويضم الكورنيش 850 مترًا من الحدائق والإنترلوك و5 برجولات خشبية، وأعمدة إنارة، بداية من ترعة العطف المغطاة، حتى مدرسة الشهيد طلبه السايح، وتركيب بلدورات بمسافة 1200 متر.

تطوير وتبطين الترع

وفي مجال الحفاظ على المياه، تواصل محافظة الغربية بالتنسيق مع الجهات المعنية، أعمال تبطين وتطوير الترع، ومستهدف تبطين 257 كم من ترع الغربية، وبلغت نسبة التنفيذ 70%، وفي مركز زفتى نجحت مؤسسة حياة كريمة، في تطوير وتبطين 34 ترعة بتكلفة نصف مليار جنيه.

تطوير منطقة شيخ العرب

ويعد مسجد السيد البدوى بطنطا، من أشهر المعالم السياحية الإسلامية، داخل محافظة الغربية، ويتوافد عليه الآلاف يومياً، لأداء الصلوات وزيارة ضريح السيد البدوي، وحرصت القيادة التنفيذية بقيادة الدكتور طارق رحمي محافظ الإقليم، على تطوير ميدان المسجد والشوارع المحيطة به ووجهات المحال والعمارات السكنية حول المسجد على الطراز الإسلامي، وذلك بتكلفة تخطت الـ 38 مليون جنيها.

وقال حسام عبد اللطيف، رئيس مجلس ومدينة طنطا، إن أعمال تطوير منطقة السيد البدوي، شهدت وضع الإنترلوك في شارع السيد البدوي بداية من محطة سكك حديد طنطا وانتهاء بشارع المديرية، كما تم توحيد لون طلاء كافة واجهات المحال التجارية وكسوتها بالرخام، والمعالم والرسومات والزخارف على الطراز الإسلامي، وأيضا إنشاء ممشى سياحي وسط طريق سكة حديد طنطا حتى بوابة مسجد السيد البدوي، والهدف هو إعادة المظهر الجمالي ذو الطابع الإسلامي للمنطقة، خاصةً وأنها مقصد الآلاف يوميا من المواطنين سواء من أبناء المحافظة أو خارجها.