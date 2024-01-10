«المصري» تحت 20 عاما يفوز على بلدية المحلة بثلاثية نظيفة

فاز فريق المصري تحت 20 عامًا للمرحلة العمرية 2003 بقيادة مدربه حمادة طلبة، على ضيفه فريق بلدية المحلة بـ3 أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم الأربعاء، على ملعب النادي الاجتماعي، وذلك ضمن مباريات الجولة العشرين من بطولة الجمهورية «نهاية المرحلة الأولى»، والتي أدارها طاقم تحكيم مكون من السيد شعبان وإبراهيم السوداني وعمرو جمعة، وذلك بحضور الدكتور أحمد الطحان، عضو مجلس إدارة النادي المصري والمشرف على قطاع الناشئين.

ارتفاع رصيد المصري إلى النقطة 35

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى النقطة 35 الخامسة والثلاثين، والتي ضمن معها الفريق اللعب ضمن الفرق العشر الأولى من الترتيب والذين يتنافسون معا خلال المرحلة الثانية على تحديد بطل المسابقة.

انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بهدف للاشيء، سجله لاعبه لؤي فهمي في الدقيقة الأخيرة من ركلة جزاء تسبب فيها محمد المرسي وفي الشوط الثاني أضاف أحمد أبو الفتح لاعب فريق 2005 الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة عشر، قبل أن يختتم محمد المرسي أهداف المباراة في الدقيقة الخامسة والعشرين لتنتهي المباراة بفوز النسور بثلاثية نظيفة وتأهلهم للمرحلة الثانية من البطولة.

فريق المصري

مثل المصري في المباراة: حسام حسن لحراسة المرمى، نور فتحي، إبراهيم ناجي، عماد عبدالمعبود، لؤي فهمي لخط الظهر، محمد فوزي جاد، إبراهيم سعيد، حسام حسن صبيح لخط الوسط، أحمد محمد فؤاد، محمد المرسي، أحمد أبو الفتح «لاعب فريق 2005» لخط الهجوم.

فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من محمد أيمن بدر، عبدالرحمن عصام، أبو الفتح أشرف، زياد نصر.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من: حمادة طلبة، مدربًا عامًا، أحمد يوسف مدربًا مساعدا، إبراهيم صبيح مدربًا لحراس المرمى، محمد عجيزة محللًا للأداء، محمد جبر أخصائيًا للعلاج الطبيعي، السيد الجراحي إداريًا، عادل فؤاد مسؤولًا ماليًا، محسن عثمان مسؤولًا للمهمات، فيما يتكون جهاز الإشراف من عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين، محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى، إبراهيم الصفتي مديرا لشؤون اللاعبين.