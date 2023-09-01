وزير الشباب يتفقد استاد المصري البورسعيدي ويعلن موعد تسليمه

صرح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه سيتم تسليم استاد النادي المصري في 8 مارس المقبل، بعد انتهاء الأعمال الإنشائية به، موجها الشكر للمهندس هاني ضاحي.

وأشار الوزير خلال زيارته اليوم الجمعة، لمدينة بورسعيد، إلى أنه تمت مراعاة أن تكون التصميمات مطابقة للاستادات العالمية، ويعتبر استاد المصري البورسعيدي، الثالث على أرض مصر بتقنيات ومبان حديثة.

متابعة الأعمال الإنشائية قبل تسليم استاد المصري

وأكد الوزير، أنه سيقوم بزيارة أخرى للنادي لمتابعة الأعمال الإنشائية قبل تسليمه، موضحا أنه تم مراعاة أن تكون مقصورة الجمهور في مكان مختلف عن الماضية، حيث أن موقعها السابق لم يكن ملائم لتصميم الاستادات الحديثة، وعدم وجود تراك مناسب لحجم الجماهير.

كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، استقبل اليوم الجمعة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بديوان عام المحافظة، على هامش افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للشركات فى نسختها رقم 56 والتي تقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والتي تبدأ فاعليتها مساء اليوم بالمدينة الرياضية ببورسعيد، بحضور الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، وعبدالفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة.

افتتاح بطولة الشركات

ووجه محافظ بورسعيد الشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل لمختلف الفعاليات الرياضية التي تقام بمحافظة بورسعيد، مشيرا إلى أن محافظة بورسعيد أتمت كافة الاستعدادات اللازمة لافتتاح البطولة، التي تشمل مسابقات متنوعة تصل لـ 137 مسابقة يشارك فيها 21 ألفا من 315 شركة من مختلف محافظات الجمهورية، وتم توفير كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح البطولة وتقديم كل التسهيلات، من دعم لوجستى وتجهيزات لكافة أماكن الألعاب والإقامة

طابور عرض للفرق المشاركة

ومن المقرر أن يتضمن حفل الافتتاح طابور العرض وحملة الأعلام للفرق والمحافظات المشاركة، والحفل الفني الفلكلوري الذي يقام في هذه المناسبة، ويعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة افتتاح البطولة التي تستمر لمدة شهر كامل، حيث أطلق الوزير شعلة البطولة من مدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية والتي تقام تحت شعار «اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد» وينظمها الاتحاد الرياضي العام للشركات برئاسة المهندس حسن كامل، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.