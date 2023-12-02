إقبال كبير على الجمعية العمومية العادية للنادي المصري البورسعيدي

شهدت اليوم الجمعية العمومية العادية للنادي المصري ببورسعيد إقبالا من أعضاء النادي التي يتم فيها عرض الميزانية والحساب الختامي للنادي.

اللجنة القضائية المشكلة

حيث بدأت في الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت بمقر فرع النادي المصري الضواحي «النادي الاجتماعي» وقائع اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي المصري، وقامت اللجنة القضائية المشكلة للإشراف على أعمال الجمعية العمومية والمكونة من المستشار خالد الريس والمستشار إسماعيل حواس بإتمام كافة ترتيبات بدء الجمعية، بحضور الجهة الإدارية ممثلة في عبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد وقيادات المديرية، بالإضافة إلى اللجنة المشكلة من قبل إدارة النادي المصري تحت إشراف اللواء إيهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي، واللواء محسن شتا مستشار مجلس إدارة النادي للشؤون الإدارية واللواء حمدي عثمان مدير أمن النادي.

استمرار أعمال الجمعية إلى 7 مساءا

وأوضح بيان للنادي المصري، أنه من المقرر استمرار أعمال الجمعية العمومية إلى الساعة السابعة من مساء اليوم.

كان كامل أبو علي رئيس النادي المصري، وجه كلمة لأعضاء الجمعية العمومية للمصري أعلن فيها عرض الميزانية العمومية التي تتجاوز 340 مليون جنيه، تم إنفاقها خلال العام المالي المنصرم والحسابات الختامية خلال الفترة من 2022/7/1 حتى 2023/6/30، وتقرير نشاط مجلس الإدارة الحالي المنتخب بالجمعية العمومية الماضية والمنعقدة في 2022/8/29، بالإضافة لعرض خطة النشاط للعام المالي الجديد والموازنة التقديرية.

في ظل التحديات الكبيرة والمتتالية للقلعة الخضراء على كافة المستويات والأصعدة خاصة في ظل التركة الثقيلة للغاية التي ورثها المجلس الحالي الذي سعي لتوفير المتطلبات اللازمة لمواجهة الأعباء المطلوبة لتسيير أعمال النادي المصري مؤكداً أنه أمر عسير في ظل عصر الاحتراف الحالي والذي يكبد خزينة النادي المرهقة أموالًا طائلة، بالإضافة إلى الملايين المطلوبة لتوفير المتطلبات الدائمة للفريق الأول وإقامة المعسكرات المستديمة على مدار الموسم في ظل لعب جميع المباريات خارج بورسعيد ومتطلبات قطاع الناشئين والألعاب الأخرى بالإضافة إلى رواتب الأجهزة الفنية والإدارية والطبية والعاملين بالنادي وغير ذلك من النفقات اللامتناهية.