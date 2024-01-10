«الإدارية العليا»: انقضاء الدعوى حيال موظف بالدقهلية لوفاته أثناء محاكمته

قضت المحكمة الإدارية العليا، بانقضاء الدعوى التأديبية حيال أحد الموظفين بمحافظة الدقهلية، وذلك لوفاته أثناء محاكمته.

انقضاء الدعوى التأديبية بوفاة العامل

قالت المحكمة، إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدعوى التأديبية تنقضي بوفاة العامل أثناء نظر الطعن في الحكم التأديبي أمام المحكمة الإدارية العليا، وذلك استناداً إلى الأصل العام الوارد في المادة (14) من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم وأن هذا الأصل هو الواجب الاتباع عند وفاة المحال أثناء المحاكمة التأديبية ، سواء كان ذلك أمام المحكمة التأديبية أو أمام المحكمة الإدارية العليا.

مبدأ شخصية العقوبة

وأوضحت المحكمة أن أحد المبادئ الأساسية للنظام العقابي، سواء في المجال التأديبي أو الجنائي، تطبيقًا لقاعدة عامة مقتضاها شخصية العقوبة، ومن ثم لا يجوز المساءلة في المجال العقابي إلا في مواجهة شخص المتهم الذي تطالب جهة الإدارة بإنزال العقاب عليه، الأمر الذي يفترض بالضرورة حياة هذا الشخص حتى يسند إليه الاتهام.

وإذ ثبت وفاة المطعون ضده وعليه وأيًا ما كان الرأي في مدى صحة ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة المطعون ضده، فإن الدعوى الـتأديبية تكون قد انقضت قبل المطعون ضده بوفاته وهو ما تقضي به المحكمة .