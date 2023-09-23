«الإدارية العليا» تؤيد حكم عدم قبول الدعوى التأديبية لموظفة بشبين الكوم

قضت الدائرة الرابعة «تأديب»، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، رفض الطعن المُقام من النيابة الإدارية ضد موظفة بمجلس مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، على الحكم الصادر ضدها بعدم قبول الدعوى التأديبية رقم 664 لسنه 18 ق لبطلان قرار الإحالة، وأيدت الحكم الصادر أول درجة.

مخالفة القواعد والأحكام

وجاء في حيثيات المحكمة، إن وقائع الطعن حسبما يبين من الأوراق تخلص في أنه بتاريخ 30 يوليو 2019 أقامت النيابة الإدارية دعواها رقم 193 لسنة 2017 أمام المحكمة التأديبية بالمنوفية، مشتملة على ملف قضيتها رقم 193 لسنه 2017 وتقرير اتهام ضد المطعون ضدهم، ونسبت إليهم بوصف المطعون ضدها الأولى مدير تنظيم بمجلس مدينة شبين الكوم بالدرجة الثالثة، والثاني مهندس بذات المجلس بالدرجة الأولى والثالث فنى إشغالات بالوحدة المحلية بشنوان بالدرجة الأولى والرابع فني إشغالات بذات الوحدة المحلية بالدرجة الأولى والخامسة والسادس والسابعة والثامن والتاسع والعاشر مهندس تنظيم بمجلس مدينه شبين الكوم بالدرجات الأولى والثانية والثالثة.

وجاء في الحيثيات، أن هؤلاء خلال المدة من النصف الثاني من عام 2014 وحتى الآن لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقه وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها في هذا.

وبحسب الحيثيات، قامت الأولى والثاني بتحرير قرار إيقاف أعمال مخالفة في 18 أغسطس 2014 ومحضر مخالفة في يوم 11 سبتمبر من نفس العام وقرار إزالة برقم 51 في 12 أكتوبر من نفس العام، ضد أحد المواطنين من ناحية كفر شنوان مركز شبين الكوم حيال قيام المواطن المذكور بعمل بروز مخالف بالدور الأرضى للرسومات الهندسية بمساحة 1م ×7 متر بزيادة قدرها 40 سم دون ذكر عبارة عدم ترك حرم جار بالدور الأرضى بهذه المحاضر بالمخالفة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنه 2008.