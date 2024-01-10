تلفزيون فلسطين: ارتفاع عدد شهداء الكلمة في غزة إلى 117 صحفيا

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء من الصحفيين والإعلاميين إلى 115 صحفياً، منذ 7 أكتوبر الماضي، في ظل الاستهداف المستمر لجيش الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين، لمنع نقل الأوضاع على أرض الواقع بحسب موقع «تلفزيون فلسطين».

استمرار الحرب الإسرائيلية

وتدخل الحرب الإسرائيلية اليوم الـ96 وسط تزايد أعداد الشهداء في الجانب الفلسطيني لأكثر من 23 فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، باٌضافة إلى سقوط أكثر من 500 جندي إسرائيلي في مختلف الرتب.