«بعبع غزة».. 9 آلاف جندي إسرائيلي أصيبوا بصدمة نفسية ولن يعودوا للحرب

صدمة جديدة ضربت الاحتلال الإسرائيلي، بعد ارتفاع عدد الجنود الذين يتلقون علاج الأمراض النفسية إلى 9 آلاف جندي، حسبما ذكرت صحيفة «والا» الإسرائيلية

وتضاف هذه الصدمة إلى سجل صدمات جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي سجلته عناصر المقاومة الفلسطينية، بدفاعها عن أرض شعبها، حتى أصبح «بعبع غزة» يؤرق نوم المحتل.

الجنود لا يعودون إلى الحرب

وأشارت الهيئة الطبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إلى أن ربع الذين كانوا يتلقون العلاج من مرض عقلي أو يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة، لن يعودوا إلى الحرب.

واستنادا إلى المعلومات التي قدمها الجيش الصهيوني، أصيب 3221 جنديا بجروح حتى الآن في المعركة مع المقاومين الفلسطينيين في قطاع غزة، وخضع حوالي 13 ألف من القوات النظامية وقوات الاحتياط للعلاج الطبي، مرة واحدة على الأقل خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

الأعراض الذين يشعرون بها الجنود

كما أبلغت عدة وسائل إعلام إسرائيلية، عن أعراض التوتر بين القوات الإسرائيلية، منذ إعلان النظام شن غزو بري لغزة في نوفمبر.

«يمكن أن تظهر الأعراض أثناء النشاط أو بعده، ويمكن للجنود أن يشعروا، من بين أمور أخرى، بسرعة ضربات القلب، والتعرق، والزيادة المفاجئة في ضغط الدم، وارتعاش الجسم الذي لا يمكن السيطرة عليه، والارتباك، وعدم القدرة على الحركة»، حسب التقرير الطبي الصادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي والذي نشرته صحيفة «والا» الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أنه إذا استمرت الأعراض لأكثر من أربعة أسابيع، فإن «حالة الجندي قد تتدهور إلى اضطراب شديد بعد الصدمة»، مضيفة أن مثل هذه الأعراض وجدت بين حوالي 1600 جندي، مع خروج المئات من الخدمة لنفس السبب.

تعرض جنود إلى أصابات في العيون

وبحسب البيانات الصادرة عن الهيئة الطبية التابعة للجيش الإسرائيلي، جرى نقل 2335 جنديًا للعلاج في المستشفيات، ومن بين هؤلاء، كان هناك 155 جنديًا تعرضوا لإصابات في العيون، و298 جنديًا تعرضوا لإصابات سمعية.

وفى الوقت الحالي يتلقى حوالي 275 جنديًا حاليًا العلاج، في مركز تأهيل نفسي داخلي، ويتم إحالة هؤلاء الجنود الذين يواجهون تعقيدات كبيرة في حالتهم النفسية إليه.